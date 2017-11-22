Эксперты составили ТОП-12 наиболее популярных кроссоверов в РФ

Кроссоверы все также имеют высокий спрос среди российских и зарубежных автолюбителей. Отмечается, что за январь-апрель 2018 года такие автомобили показали хороший объем продаж, потому эксперты решили разработать рейтинг наиболее популярных среди отечественных автомобилистов кроссоверов.

Первенство в рейтинге завоевал небольшой корейский кроссовер Hyundai Creta, который разошелся за отчетный период тиражом в 21 700 экземпляров, что на 36,2% выше показателей годичной давности. Под капотом авто разместились 1,6- и 2-литровые агрегаты с отдачей 123 и 149 лошадиных сил., приводимые в действие 6-ступенчатой МКПП и 6-секционной АКПП с полным и передним приводом.

Второе место досталось «французу» Renault Duster, проданному в количестве 13 700 единиц (+10,8%). Он обустроен 1,6 и 2-литровыми моторами с отдачей 114 и 143 «лошадки». Также предусмотрен 109-сильный дизельный двигатель объемом 1,5 литра. Они работают в паре с 5- и 6-ступенчатой «механикой», и 4-скоростной АКПП с системами переднего и полного привода.

ТОП-3 закрывает российский LADA XRay (11 100 штук, +13,2%). Под капот он получил 1,6 и 1,8-литровые моторы на 106 и 122 л.с, работающие вместе с 5-диапазонной МКПП и 5-ступенчатой АКПП с передним приводом.

В ТОП-5 попали KIA Sportage (10 700 ед., +40,4%) и Volkswagen Tiguan (10 230 шт.). Закрывают рейтинг LADA 4X4 (10 220 ед.), Renault Kaptur (10 100 шт.,), Chevrolet Niva (9 700 ед.,), Toyota RAV4 (8 930 шт., -3,8%), Mitsubishi Outlander (7 430 ед., +48,5%), Nissan Terrano (6 930 шт., +107%) и Nissan X-Trail (6 770 ед., -3,8%).