В сети рассекретили салон нового Roewe Marvel X

Китайская марка Roewe, которой владеет поднебесный гигант SAIC, прдеставила официально салон своего нового полностью электрического кроссовера Roewe Marvel X. При просмотре фото, попавших в сеть можно заключить, что автомобиль получил тачскрин больше, чем у машин американского производителя электрокаров Tesla.

Интерьер электрокроссовера Roewe Marvel X сделали в духе прототипа Roewe Vision –E, а его изюминкой считается гигантский сенсорный экран от современного мультимедийного центра. Размер тачскрина составляет 19,4 дюйма, что на 2,4 дюйма больше сенсорных дисплеев, установленных в салонах Tesla Model S и Tesla Model X. Помимо того, в салоне электрокара появилась полностью цифровая аппаратная панель.

Отмечается, что в основу Roewe Marvel X легла архитектура Roewe RX5. Размеры новинки составили 4768X1919X1616 миллиметров, а величина колесной базы равна 2 800 миллиметров.

Под капотом нового Roewe Marvel X появится электрический агрегат, состоящий из 116-сильного и 71-сильного моторов, расположенных на передней и задней оси. В функциональном перечне новинки стоит отметить адаптивный круиз-контроль, парктроники и другие технологические новшества.