Дмитрий Азаров: на заводах «АвтоВАЗ» введут рабочие субботы
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области, сообщил, что на заводах «АвтоВАЗ» в Тольятти введут рабочие субботы. Объявление сделали 17 мая в рамках собрания акционеров российского автопроизводителя.
Благодаря поддержке отечественного автопрома компании «АвтоВАЗ» удалось добиться роста продаж и сократить издержки. По итогам 2017 года в России приобрели 311 588 машин LADA, что больше показателей предыдущего года на 17%. Прибыль производителя выросла на 22% до 225 млрд рублей, а положительная операционная маржа составила 0,7%.
Высокие показатели продаж «АвтоВАЗа» положительно отразились на зарплате работников, что должно стать хорошим стимулом и обеспечить рост продаж в будущем. Для поддержания роста производства машин LADA компания введет одну рабочую смену в субботу.
Впервые за шесть лет доля автомобилей LADA составила 19,5%, а только легковых – 20%, что стало наилучшим показателем. Дмитрий Азаров дополнил: