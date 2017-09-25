Показаны первые фотографии товарных седанов LADA Vesta Cross

Товарные образцы седанов LADA Vesta Cross были сфотографированы на стоянке дилерского центра отечественного бренда в Тольятти. Накануне производитель официально сообщил, когда начнется реализация новинки.

Производство седана LADA Vesta Cross стартовало 25 апреля 2018 года. Продажи автомобиля начнутся 7 июня, по случаю чего в дилерских центрах пройдут праздничные мероприятия с презентациями машины. Ожидается, что в первый же день продаж на новинки найдутся покупатели.

Внешне и технически вседорожная версия седана LADA Vesta доработана таким же образом, как и кросс-универсал семейства. Новинку наделили пластиковым обвесом, характерным для паркетников, 17-дюймовыми колесными дисками и клиренсом, увеличенным до 203 мм. В салоне автомобиля появились декоративные вставки серого и оранжевого цветов.

Силовую линейку седана LADA Vesta Cross представят 1,6- и 1,8-литровым двигатели производительностью 106 и 122 л.с. соответственно. Первый агрегат комплектуется только МКПП. Для второго в качестве опции доступна РКПП. Для новинки предусмотрено 10 цветов кузова. Точная стоимость автомобиля пока не озвучивается.