Geely разработали новую версию кросс-хэтча GS

Китайский автопроизводитель Geely рассекретил внешность новой версии кросс-хэчта Geely GSe. В сети опубликовали снимки модели с абсолютно электрической силовой установкой с отдачей в 163 «лошади».

Новая версия хтчбэка повышенной проходимости Geely GSe получила электровигатель от седана Emgrand EV450 с отдачей в 163 «лошади». Аккумулятор ёмкостью до 52 кВт/ч обеспечивает 400 километров хода в цикле NEDC и заряжается за девять часов, в режиме быстрой зарядки 80% энергии восполняется за 30 минут.

Помимо электрической установки новая версия кросс-хэтча Geely GeS получила переработанные бамперы, заглушку на месте решетки радиатора, а также иную приборную панель. Стоимость полностью электрической версии модели пока держится в секрете. Представители компании уточнили, что в России не будут предлагать новую электрическую версию кросс-хэтча.