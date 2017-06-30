Новый глава "АвтоВАЗ" стал членов совета директоров завода

Гендиректор румынского подразделения французского автопроизводителя Renault Ив Каракатзанис, который летом текущего года займет пост главы «АвтоВАЗ», стал членом совета директоров отечественного автогиганта. Такой информацией поделились в пресс-центре российской автокомпании.

Членами переформатированного совета директоров стали исполнительный директор, отвечающий за планирование продуктов и программ Renault Бруно Анселен, Филипп Жеоль, отвечающий за партнерство и управление евразийского регионального филиала Renault, первый зампредседателя ВЭБ Дмитрий Курдюков. Также членство совете директоров сохранили Сергей Скворцов, старший вице-президент Renault Николя Мор, зампред правления УК «Роснано» Владимир Аветисян, главный операционный директор Renault Терри Боллоре, исполнительный директор инженерного отдела Renault Гаспар Гаскон и гендиректор «КАМАЗ» Сергей Коготин.

Помимо того руководителями "АвтоВАЗ" стали еще вице-президент Renault-Nissan, занимающийся по производством и поставками Жером Олив, старший вице-президент Renault Тьерри Пьетон, Эдуард Вайно, замгендиректора «Ростех» по финансовым вопросам Игорь Завьялов и глава профсоюзного комитета автозавода Сергей Зайцев.

Раньше появилась информация, что Николя Мор станет исполнять обязанности одного из топ-менеджеров Renault. На этой должности Мор приложит все усилия для финансового оздоровления "АвтоВАЗ" и выполнении стратегических замыслов компании.