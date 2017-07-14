На австрийском заводе началось производство нового Mercedes-Benz G-CLass

Недавно на просторах интернета обнародовали информацию, что на заводе в австрийском Граце стартовало производство нового немецкого полноразмерного внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Интересен тот факт, что с 1979 года легендарный внедорожник собирался вручную на автозаводе Magna Steyr, где до сих пор трудятся сотрудники, выпустившие первые экземпляры «Гелендвагена» в 1979 году.

Прежнее поколение Mercedes-Benz G-Class и модель 2019 модельного года почти не имеют различий. Отмечается, что новый Mercedes-Benz G-Class получил более изысканное внешнее оформление, не потеряв при этом брутальности. Автомобили могут отличаться салоном, где произошли несущественные изменения.

Первым внедорожником семейства G-Class станет Mercedes-Benz G550, под капотом которого разместят 8-цилиндровый 4-литровый мотор с отдачей 416 лошадиных сил, работающий в тандеме с 9-ступенчатой АКПП. Mercedes-AMG G63 опять получил 8-цилиндровый 6,»-литровый агрегат, который теперь генерирует 577 «лошадок».

В 1979 году на австрийском предприятии было выпущено 300 000 единиц внедорожника Mercedes-Benz G-Class, а объем продаж увеличивался с 2009 года постоянно. В 2012 году продажи культового внедорожника стали рекордными, и с того времени продажи постоянно росли. В 2017 году завод выпустил 22 000 внедорожников, которые приобрели автолюбители Германии и США.