Nissan Murano подорожал на 51 -81 000 рублей

В соответствии с информацией, которой поделились в сети эксперты аналитического портала «АВТОСТАТ», японская компания Nissan изменила цены на свой кроссовер Nissan Murano. Теперь автомобиль подорожал на 51 000 - 81 000 рублей.

В пресс-центре российского филиала Nissan заявили, что удорожание затронуло все версии Nissan Murano, кроме гибридной модификации Top. Отмечается, что за стандартное исполнение Nissan Murano, который получил под капот 3,5-литровый 249-сильный бензиновый агрегат, отныне россияне выложат от 2 550 000 рублей. Топовый вариант кроссовера Nissan Murano обойдется отечественным автомобилистам в 3 020 000 рублей.

По словам экспертов центра «АВТОСТАТ», эти цены назывались без учета акций и других специальных предложений компании. Недавно сообщали, что в интернете опубликовали свежие фотографии обновленного кроссовера Nissan Murano. Существует вероятность, что новинку могут представить уже в текущем году.