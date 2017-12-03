Brilliance V3 приедет в Россию в третьем квартале 2018 года

Китайский автопроизводитель Brilliance выведет на российский авторынок свой новый кроссовер Brilliance V3 в третьем квартале текущего года. Об этом проинформировала глава правления китайской компании Лю Цзюань.

В России кроссовер Brilliance V3 предложат с 1,5-литровым мотором, генерирующим 107 лошадиных сил, работающим в тандеме с АКПП и МКПП. В перечне оснащения новинки стоит выделить центральный замок с дистанционным управлением, круиз-контроль и камеру заднего обзора.

Размеры нового кроссовера Brilliance V3 составят 4200X1790X1600 миллиметров, а величина колесной базы составит 2570 миллиметров. Отмечается, что облегченная внешняя конструкция авто на 60% состоит из высокопрочной стали. Также стоит сказать, что машину обустроили 17-дюймовыми колесными дисками.

В Китае небольшой кроссовер Brilliance V3 появился в 2015 году. Его главными соперниками на рынке являются Changan CS35, Chery Tiggo 2, Ford Ecosport и Hyundai Creta.

Согласно информации, полученной от сотрудников «АВТОСТАТ», за 4 месяца текущего года в России продали 55 машин бренда Brilliance, что на 5% ниже показателей годичной давности. Такой невысокий уровень продаж обусловлен тем фактом, что компания продает остатки складских запасов автомобилей, выпущенных в 2015-2017 годах.