Mercedes-Benz выпустит внедорожный универсал C-Class

Кроссоверы являются очень важным сегментом в автомобильной промышленности, но Mercedes-Benz может "встряхнуть" ситуацию на рынке с выходом следующего поколением C-Class, предложив версию универсала в полноприводном варианте All Terrain.

Предполагается, что C-Class следующего поколения будет построен на обновленной платформе MRA II Mercedes, и она будет примерно такого же размера, как и нынешняя модель. В салоне модели будут представлены расширенные экраны - похожие установлены в концепте A-Class. Набор технологий также будет включать в себя фары Digital Light и продвинутую полуавтономную систему.

Новый седан C-Class поступит в продажу в 2021 году, и купе, и универсал присоединятся к нему в 2022 году. Модель, скорее всего, будет соответствовать стилю E-Class All Terrain, но в меньших размерах, благодаря полноприводной системе и повышенному клиренсу.

Для людей, которые ищут что-то спортивное, а не полноприводный универсал, Mercedes SL-Class следующего поколения прибудет в 2019 году. Это будет первый автомобиль на платформе Mercedes MSA, что позволит значительно снизить вес.