В интернете обнародовали видео с новым SEAT Tarraco

Испанская машиностроительная компания SEAT, входящая в состав немецкого автоконцерна Volkswagen, опубликовала в сети видеоролик, на котором можно увидеть новый 7-местный кроссовер SEAT Tarraco. Публично новинку презентуют осенью в рамках Парижского автосалона.

Следует сказать, что новый SEAT Tarraco построят на архитектурной платформе MQB, разработанной инженерами Volkswagen. Такое шасси уже использовалось для создания Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan.

Под капотом новинки разместятся 1,4- и 2-литровые бензиновые турбированные моторы, 2-литровые дизельные двигатели и гибридный силовой агрегат. Они смогут функционировать в паре с системами полного и переднего привода.

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Основным конкурентом испанского кроссовера станет «японец» Nissan X-Trail, подобный первому по габаритам цене. Кроме того, следует отметить, что новый SEAT Tarraco получит дизайн, позаимствованный от прототипа 20V20, представленном в Женеве в 2016 году. За новый SEAT Tarraco автолюбителям придется выложить от 30 000 евро.