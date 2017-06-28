BMW представит обновленный кроссовер X5 до конца этого года

Представители немецкой автомобилестроительной компании BMW сообщают, что внедорожник X5 нового поколения появится перед общественностью уже в этом году. Эту информацию сообщил Харальд Крюгер во время ежегодного собрания акционеров.

Как отметил господин Крюгер, 2018 год станет "годом X", что связано с выпуском двух новых моделей: обновленного X5 и флагманского X7. Стоит отметить, что на данный момент информации о новом BMW X5 очень мало, но известно, что модель будет построена на абсолютно новой платформе, но в то же время сохранит узнаваемый экстерьер.

Помимо этого, топ-менеджер BMW упомянул о других новинках, которые мы увидим в 2018 году. Уже через месяц будет представлено новое купе BMW 8-Series, которое пополнит линейку 8-Series, состоящую из шести машин, в том числе BMW M8 Gran Coupe. Точной даты дебюта флагманского внедорожника BMW X7 на данный момент нет, однако известно, что новинка вскоре появится перед публикой.