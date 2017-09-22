С 2021 года все авто ЕС получат новую систему безопасности

ЕС выдвинул новые требования к автопроизводителям, согласно которым к 2021 году все машины должны быть оснащены в обязательном порядке 11 системами безопасности. В результате это должно сохранить 7 300 жизней и избежать травм 38 900 человек в период с 2020 по 2030 годы.

Обязательный перечень систем включает ряд эффективных, но при этом дорогостоящих систем безопасности. С 2021 года все машины в ЕС должны быть оснащены системой экстренного торможения, системой распознавания знаков, систему контроля полосы, а также камера заднего вида.

Кроме того, через три года машины в Европе получат новую систему безопасности – антиалкогольный замок, который не позволит водителю ехать, если тот находится в алкогольном опьянении. Также в списке обязательно оснащения числится усиленная защита при боковом столкновении, инновационные ремни безопасности и травмобезопасные стекла. Производителей обязаны будут устанавливать «черный ящик», чтобы сохранять данные о работе авто во время ДТП.