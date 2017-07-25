Volkswagen не приедет на автосалон в Париже

Немецким автогигантом Volkswagen, похоже, продолжается работа по сокращению расходов на мероприятия. Сайт Autoactu проинформировал, что концерн не будет принимать участие в автосалоне в Париже.

В 2015 году Volkswagen испортил себе репутацию махинациями с занижением показателей выбросов его дизельными автомобилями. Из-за скандала производитель понес убытки, и тратит колоссальные суммы на устранение его последствий. При этом, «дизельгейт» затронул не только VW, но и другие бренды, контролируемые концерном. Поэтому немцы стремятся рационализировать свои расходы, и в это, судя по всему, не вписывается участие Volkswagen в предстоящем мотор-шоу в Париже.

От мировых мотор-шоу отказывается не только Volkswagen, но и другие авторитетные производители. Из года в год их количество только растет. В нынешнем году в Париж свою продукцию не привезут несколько европейских и азиатских брендов, ранее бывших «постояльцами» мотор-шоу. Недавно Audi заявила, что в следующем году не будет участвовать в автосалоне в Детройте. BMW теперь делает акцент на собственных мероприятиях для показов своих машин.

Классические мотор-шоу теряют популярность, чего нельзя сказать о мероприятиях, на которых выставляются беспилотный машины. Они проводятся в Барселоне (Mobile World Congress) и в Лас-Вегасе (выставка CES).