«АвтоВАЗ» собирается продать в 2018 году 350 000 машин LADA

За четыре месяца текущего года российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» реализовала в РФ 109 826 своих машин. К концу года отечественный автогигант намерен продать еще 240 000 авто, увеличив свои продажи на 12% в сравнении с минувшим годом.

В соответствии с обнародованными прогнозами от специалистов, за 2018 год продажи «АвтоВАЗ» повысятся на 12% и достигнут отметки в 350 000 экземпляров Также компания намеревается нарастить и производственные объемы. Специалисты подсчитали, что за текущий год на производственных площадках «АвтоВАЗ» выпустят 570 800 авто LADA, что на 13% выше результатов годичной давности.

Стоит сказать, что за январь-апрель нынешнего года дилерские центры «АвтоВАЗ» смогли продать 109 826 своих машин, что на 25,!% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Наибольший спрос зафиксирован у автомобилей LADA Vesta (32 119 штук). Второе место досталось LADA Granta (28 004 штуки). ТОП-3 закрывает LADA Largus (13 365 ед.).