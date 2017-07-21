Genesis G70 доступен по привлекательным кредитным ставкам

Представители Русфинансбанка объявили о старте новой программы автокредитования на покупку новых премиальных седанов Genensis G70, которые вышли на отечественный авторынок весной текущего года. Займы автолюбителям предоставляют по интересным ставкам в 6,9% при наличии справки о доходах или в 7,9%, если такая справка отсутствует.

Отмечается, что действие такой программы распространяется как на обычные автокредиты сроком на 3 года и первым платежом в 30%, так и на займы с остаточным взносом и гарантированной выкупной стоимостью. Размер остаточного взноса при сроке займа в 3 года достигает 40%, а если срок автокредита равен 2 годам, то его размер составит 50%.

Гарантированная выкупная стоимость предоставляет возможность автолюбителям при окончании срока кредита вернуть авто дилеру и получит деньги в счет оплата остатка суммы по кредиту. Помимо того, клиент может оставить машину себе, погасив задолженность по кредиту.