Внедорожник Nissan Armada получил версию для экстремального отдыха

В американском городе Флагстав (штат Аризона) состоялся дебют нового японского внедорожника Nissan Patrol, который в США известен как Nissan Armada. Презентация автомобиля прошла в ходе выставки Overland Expo WEST, а модель внедорожника была представлена в экстремальной версии Mountain Patrol.

Интересен тот факт, что на создание особой модификации повлияло мнение пользователей социальных сетей Facebook и Instagram. Под капотом машины разместился 8-цилиндровый мотор объемом 5,6 литра, выдающий производительность в 395 «лошадок». Он работает в тандеме с 7-скоростной АКПП.

Вседорожные параметры нового Nissan Armada Mountain Patrol улучшились за счет приподнятой подвески, бамперов, изготовленных из стали и усиленных порогов. Кроме того, спецверсия получила систему выпуска Magnaflow и 17-дюймовые колесные диски, «обутые» в шипованные шины Nitto Ridge Grapples.

Помимо всего, на крыше внедорожника разместился «кенгурятник» с лебедкой и запасное колесо в задней части кузова машины. В перечне функций машины стоит отметить выдвижные ящики, съемный холодильник с морозильной камерой, радио, канистру, лопату, реечный домкрат и санд-трак. Это все, что потребуется для нормального экстремального отдыха, а внедорожник сделали пока только в одном экземпляре.