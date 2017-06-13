Обновленный кроссовер Hyundai Creta показали без камуфляжа

Портал Motoroids показал фотографии обновленного кроссовера Hyundai Creta без камуфляжа. Данная модель является самым продаваемым SUV на авторынке России.

Кроссовер Hyundai Creta дебютировал в 2014 году и первым рынком для него стал Китай. В 2015 году он появился в Индии, а еще через год добрался до России и Бразилии. В минувшем году корейцы обновили паркетник для КНР, а теперь рестайлинг ждет модель в Индии, и именно индийский вариант автомобиля показали накануне без камуфляжа.

Судя по снимкам, для индийского Hyundai Creta предусмотрены иные фары, бамперы, радиаторная решетка. Задние фонари получили иной рисунок. Противотуманные огни новинки обрамляются «подковами» светодиодных ДХО. Такое решение не получили бразильская и китайская версии кроссовера. Также индийский паркетник обзавелся 17-дюймовыми дисками с новым «рисунком». Салон автомобиля не получил изменений кроме новой обивки кресел.

Индийский Hyundai Creta после обновления будет оснащаться теми же агрегатами: бензиновым 1.6 (123 л.с.), турбодизельным 1.4 CRDi (90 л.с.) и 1.6 CRDi (128 л.с.). Для всех моторов предусмотрена 6-МКПП. «Топовый» дизельный мотор и бензиновая установка также комплектуются 6-АКПП. Продажи обновленного кроссовера в Стране пряностей стартуют будущим летом. Его стоимость пока не озвучивается. «Дореформенный» паркетник предлагается индийцам минимум за 929 000 рупий (853 000 рублей).