В сеть попали свежие фото обновленного хэтчбека LADA Granta

На просторах интернета обнародовали фотоснимки обновленного LADA Granta. Машина получила ряд внешних изменений, но технические параметры остались прежними.

При просмотре опубликованных фото можно увидеть, что российский хэтчбэк LADA Granta изображен с открытым капотом. Также можно рассмотреть, что машину обустроили новыми дисками, которые подобны колесам седана LADA Vesta. У LADA Granta сохранилась такая же четырехточечная разболтовка колес.

Далее на фото демонстрируется подкапотное пространство рестайлингового LADA Granta. Вероятно, моторная гамма новинки не перетерпела изменений. Под капот новинка получила 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127.

Сборка обновленного хэтчбэка LADA Granta стартует в августе или в сентябре 2018 года. При рассмотрении ранее обнародованных в сети визуализаций становится понятно, что передняя часть машины будет исполнена в духе LADA Vesta и LADA XRay. Обновленный LADA Granta выйдет в кузовах седан, универсал, кросс-универсал, лифтбэк и хэтчбэк.