Кроссовер Mazda CX-5 оснастили новым дизельным мотором

Японская машиностроительная компания Mazda вывела на домашний авторынок свой рестайлинговый кроссовер Mazda CX-3. Среди обновлений автомобиля стоит выделить новый дизельный агрегат.

Новый Mazda CX-5 обустроен новой радиаторной решеткой, серебристыми вставками на переднем бампере, пересмотренными противотуманными осветителями, легкосплавными колесными дисками размером 18 дюймов с оригинальным оформлением, переработанными задними фонарями и улучшенными системами шумо- и виброизоляции. В салоне кроссовера следует отметить отделку передней панели из замши, обновленные передние кресла, кнопку электронного стояночного тормоза и другую центральную консоль.

Стоит сказать, что новый Mazda CX-5 оборудуют системой G-Vectoring Control, осуществляющей автоматическое перераспределение крутящего момента между ведущими колесами, что влияет на управляемость авто при высоких скоростях. В моторном отсеке кроссовера разместился 2-литровый 150-сильный агрегат с непосредственным впрыском горючего. Также автомобиль получил новый дизельный мотор объемом 1,8 литра с мощностью 116 «лошадок».