В Lifan объяснили, почему минивэн Xuanlang еще не приехал в Россию

В пресс-центре китайской машиностроительной компании Lifan заявили, что все еще обсуждают целесообразность поставок в РФ своего 7-местного минивэна Lifan MPV Xuanlang, получившего оформление в духе Ford S-Max. По словам одного из топ-менеджеров российского филиала Lifan Ван Сяолуна, окончательное решение еще не принято.

Как сообщает Сяолун, данный автомобиль очень интересен. Но в настоящее время MPV-сегмент в России не пользуется обширной популярностью и представлен всего пятью машинами разных марок, а продажи их невысокие. От вывода на отечественный авторынок своего минивэна Lifan MPV Xuanlang китайцы не отказываются, но взяли время на размышление.

В КНР Lifan Xuanlang предлагается с 1,8- и 2-литровыми бензиновыми "атмосферниками" с отдачей 133 и 141 лошадиных силу. Кроме них предусматривается 1,5-литровый 141-сильный агрегат. Моторы работают в паре с 5-скоростной МКПП, вариатором и 8-диапазонной АКПП с передним приводом. В 2017 году уровень реализации минивэна в Поднебесной достиг 27 932 экземпляра.

Ранее сообщалось, что на российский авторынок выйдет новый кроссовер Lifan X70. Стандартный вариант исполнения новинки обойдется в 799 000 рублей.