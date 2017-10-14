Французские разработчики показали боевой автомобиль будущего

Инженеры французской компании Nexter Systems провели официальную презентацию первого прототипа боевого автомобиля EBRC (Engin Blinde de Reconnaissance et de Combat) Jaguar. Отмечается, что машина получила колесную формулу 6X6.

В настоящее время наиболее технологически развитые страны определяют будущее внешнее оформление наземной военной техники. На сегодняшний день все внимание заострили на французской военной программе с интересным названием SCORPION, в ходе осуществления которой модернизации подвергнутся боевые танки Leclerc и начнутся массовые поставки армии новых БТР Griffon. Но наиболее интересной частью программы выступает новый разведывательно-боевой бронеавтомобиль EBRC Jaguar. Раньше в сети появлялись только макеты и изображения данной военной машины. Сейчас же представлена первая концептуальная бронемашина.

Над автомобилем трудились специалисты Nexter Systems. Автомобиль рассчитан на трех человек, а также он получил двухместную башню T40 с 40-миллиметровой пушкой CTAS CT40, стреляющей телескопическими снарядами. Кроме того на башне расположились две установки нового противотанкового ракетного комплекса MBDA MMP. В верхней части башни расположился пулемет калибра 7,62 мм.