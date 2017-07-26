Европейцы массово скручивают пробег автомобилей

Зарубежные СМИ сообщают, что в Европе всё чаще фиксируются случаи скручивания одометра. Стоит отметить, что европейские автомобилисты делают это не только для того, чтобы подороже продать транспортное средство, но и для экономии по платежам.

Наибольшее количество скручивания было замечено в Великобритании. Эксперты связывают это с новой формой покупки Personal Contract Purchase, которая довольно популярна в стране. Ее суть заключается в том, что новый владелец, согласно договору, ежемесячно платит за автомобиль, как будто он его купил в кредит, но при этом сумма платежа в разы ниже, чем в банке. Также при этом месячный пробег строгом ограничен.

По предварительным данным, на данный момент в Великобритании каждый пятый автомобиль подвергся скручиванию пробега. Самыми популярными марками с фальсифицированным показателем пробега стали MINI (23% от всех проданных в ЕС моделей) и BMW 5-series (27%).