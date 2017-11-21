40 маршрутов городского транспорта исчезнут в Ростове‍

Ростовские власти вскоре полностью переработают схему движения городского транспорта, добавят 10 новых маршрутов, но вместе с тем c городских улиц исчезнут 40 старых маршрутов. Многие жители обеспокоены этим, ведь это принесет массу неудобств в первое время.

Первое упоминание о смене маршрутов появилось еще в 2016 году, когда администрация города подписала указ о разработке новой схемы городского транспорта. Власти заключили соглашение с ДГТУ, согласно которому компания обязана разработать наилучшие маршруты, сохранить качество обслуживания и максимально снизить количество маршруток, заменив их на автобусы.

Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону отмечает, что при составлении новой маршрутной карты учитывались мнение горожан, для этого проводили социальные опросы. Помимо этого, людей расспрашивали о качестве услуг того, или иного перевозчика, ради составления общей картины.

Стоит отметить, что ростовчане всё же отрицательно отнеслись к изменению маршрутной карты города. Как отметили горожане, многие маршруты теперь стали неудобными, либо требуют несколько пересадок. Пересадки является серьезной проблемой, потому что отбирают время и требуют дополнительных материальных затрат.