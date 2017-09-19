LADA Vesta SW Cross пользуется более высоким спросом, чем обычный универсал

Накануне были опубликованы отчеты продаж универсала LADA Vesta за первые четыре месяца этого года. Отмечено, что продажи внедорожной версии с приставкой Cross превзошли показатели объемов реализации обычной LADA Vesta SW.

Универсал LADA Vesta впервые появился на рынке в октябре прошлого года сразу в двух комплектациях: обычной Vesta SW и внедорожной Vesta SW Cross. Кросс-версия модели отличается тем, что клиренс увеличен на 25 миллиметров, также добавлен пластиковый обвес и рейлинги на крыше, а в салоне видоизменена отделка. В прошлом году LADA Vesta SW Cross показала гораздо лучший результат продаж, чем обычный универсал, то же было замечено и в этом году.

За период с января по апрель в России реализовали 6 992 автомобиля Vesta SW Cross, в то время как обычная модель разошлась тиражом всего в 4 646 единиц. Стоит отметить, если смотреть на каждый месяц отдельно, кросс-версия всё-равно значительно превосходит по продажам обычную. Самым успешным месяцем оказался март, когда дилеры продали 2 090 автомобилей SW Cross против 1 234 обычных Vesta SW.

Примечательно, что LADA Vesta SW Cross стоит несколько дороже обычного Vesta SW Cross. Внедорожная версия продается только в топовом исполнении за 795 900 рублей, базовая модель Vesta SW стоит 669 900 рублей, а топовая - 732 900 рублей.