Кроссовер Hyundai Kona получит "заряженную" версию N

В пресс-центре корейской автомобилестроительной компании Hyundai сообщили, что инженеры бренда трудятся над разработкой своего небольшого «заряженного» кроссовера Hyundai Kona N SUV. Под капотом ожидаемой новинки разместится 2-литровый 256-сильный мотор.

Отмечается, что дебют нового Hyundai Kona N SUV пройдет не раньше 2020 года. В настоящее время в компании готовят тестовый мул будущего спортивного кроссовера, на котором протестируют работу обновленной подвески, перенастроенного руля и обновленных тормозных механизмов. Помимо всего, модель оборудуют полноценным полным приводом.

По словам представителей Hyundai, уже на стадии разработки, новый спортивный кроссовер Hyundai Kona N SUV имеет отличный спрос. Немецкие автолюбители уже оформили на будущую новинку 1 400 предзаказов. Стоимость спортивного кроссовера пока держится в секрете. Но не исключается возможность, что новый Hyundai Kona N SUV станет хитом продаж.