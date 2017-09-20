Новый седан BMW M3 проходит тесты на Нюрбургринге

Баварские разработчики из компании BMW вывели на тест-драйв свой новый спортивный седан BMW M3. Автомобиль, покрытый камуфляжной пленкой, замечен фотошпионами на популярном гоночном треке Нюрбургринг.

На страницах специализированного портала Motor1 появилась информация, что на трассе Нюрбургринг проходят тесты «заряженного» седана BMW M3, покрытого плотным камуфляжем. Стоит сказать, что выход новинки на испытания не значит, что в скором времени ее ожидает премьера. Вместо этого, инженеры еще долго будут трудиться над ней, отлаживая все узлы и агрегаты авто. На рынок новинка может выйти в конце 2019 или в начале 2020 года.

Новый седан BMW M3 построят на архитектуре CLAR, а его технические параметры пока покрыты завесой тайны. Благодаря такой платформе новый BMW M3 снизит массу и расширит список оснащения. Несмотря на камуфляж, шпионы смогли разглядеть задний спойлер, усиленные колесные арки и обширный кузов. Интересен тот факт, что новинка получит рабочее название G80. Под капотом нового BMW M3 может появиться 500-сильный двигатель.