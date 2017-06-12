Глобальный пикап Ford Ranger обновился во второй раз

Зимой 2018 года американская машиностроительная компания Ford вернула на американский авторынок свой среднеразмерный пикап Ford Ranger, а недавно он был снова подвергнут процедуре рестайлинга.

Отмечается, что это уже второе обновление пикапа Ford Ranger. Первоначально обновленный пикап выйдет на австралийский рынок, но затем его привезут и в другие страны, в том числе и в Европу. Обновленный пикап Ford Ranger обзавелся пересмотренной радиаторной решеткой, а вместо стального бампера машина обустроена трансформированным обликом пластикового компонента. Кроме того, новинку снабдили системой экстренного торможения и светодиодной оптикой. В интерьере машины никаких перемен не произошло.

Под капотом обновленного Ford Ranger разместился 2-литровый битурбированный дизельный мотор семейства TDCi с производительностью 213 лошадиных сил, функционирующий вместе с 9-диапазонной АКПП. Отныне стандартное исполнение Ford Ranger можно приобрести с таким же двигателем, что и у «заряженного» Ford Raptor. Отличаются машины только доработанным шасси с подвеской.

В моторной линейке новинки останутся также 4-цилиндровый 2,2-литровый 160-сильный и 5-цилиндровый 3,2-литровый 200-сильный турбированные дизели. Они работают с МКПП или 6-скоростным «автоматом» с задним или полным приводом. На рынок обновленный Ford Ranger выйдет в четвертом квартале 2018 года.