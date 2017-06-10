Озвучены цены на BMW M2 Competition

BMW M2 Competition 2019 года поступит в продажу уже в июле. Представитель BMW Александр Шмук подтвердил, что стоимость новинки начинается от 58 900 долларов, что эквивалентно 3 669 664 рублей.

BMW также сообщила цены для некоторых отдельных элементов высокопроизводительной модели. Металлическая краска будет стоить 550 долларов; люк будет стоить 1050 долларов; семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением продается по цене от 2900 долларов. Также будет пакет M Drivers Package за 2500 долларов США, который увеличит ограничитель скорости до 280 км/час. Пакет за 850 долларов добавит подогрев руля, адаптивные светодиодные фары, автоматический дальний свет и беспроводную зарядку.

При цене 58 900 долларов, M2 Competition стоит на 4 400 долларов больше, чем обычный M2, но дополнительная производительность оправдывает повышенную стоимость. Новая модель оснащена 3,0-литровым двигателем, мощность которого составляет 405 лошадиных сил. Стандартная коробка передач представляет собой шестиступенчатую "механику".