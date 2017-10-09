Новый фургон Renault Kangoo выйдет в 2019 году

Французы рассматривают возможность разработки нового поколения компактного фургона Renault Kangoo. Машина может появиться в 2019 году.

Недавно дебютировали новые Citroen Berlingo, Peugeot Rifter и Opel Ocmpo. Перечисленные фургоны являются продукцией одного концерна PSA Group. Renault для конкуренции с ним может выпустить новый Kangoo.

По слухам, Renault будет производить текущую версию фургона Kangoo до июля нынешнего года. Запасов модели на складах дилеров должно хватить до конца года. А в 2019 году на рынок выйдет следующая генерация машины.

Будущей осенью новый Renault Kangoo может дебютировать на Парижском мотор-шоу. Вероятно, автомобиль будет разрабатываться на основе концептуальной модели Frendzy, которая еще в 2011 году была представлена во Франкфурте.

Новый Renault Kangoo будет проектироваться на шасси CMF/C-D. Автомобиль построят таким образом, чтобы в него с легкостью можно было грузить европоддоны. Моторный отсек займут 1,3-литровые двигатели тягой 115-140 л.с. Также машина получит турбодизельный агрегат объемом 1,5 л и тягой 85-115 л.с. Все моторы будут сочетаться с МКПП и РКПП. Кроме того, автомобиль может получить «мягкую» гибридную установку.