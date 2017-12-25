Китайский внедорожник Brilliance V7 появится на рынке в июне

Китайская машиностроительная компания Brilliance назвала дату появления на авторынке своего нового флагманского внедорожника Brilliance V7. Новинку представили недавно на Пекинском автосалоне, а к дилерам она приедет в июне 2018 года.

Стоит сказать, что дизайн нового Brilliance V7 исполнен в стиле Brilliance V3 и Brilliance V6. Полноразмерный внедорожник обустроили фирменной решеткой радиатора, полностью светодиодными фарами, задними осветителями, пластиковым обвесом с расширителями арок колес и двумя выхлопными патрубками.

Размеры новинки достигают 4702X1932X1753 мм, а величина колесной базы равна 2 770 миллиметрам. В моторном отсеке машины разместился 1,6-литровый турбоагрегат с отдачей 204 лошадиные силы. Он работает в тандеме с 6-скоростной МКПП и 7-диапазонной роботизированной КПП ZF с двумя сцеплениями.

В салоне стоит отметить внушительный тачскрин мультимедийного центра, при помощи которого можно осуществлять управление всеми ассистентами машины. В перечне функций новинки следует назвать ABS, EBD, систему курсовой устойчивости, двухзонный климат-контроль, кнопочное зажигание, электронный стояночный тормоз, круговой видеообзор, ассистент спуска-подъема, парктроник, 19-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала, стеклянный верх с электролюком и кожаный салон, который может быть рассчитан на 5 и 7 пассажиров.