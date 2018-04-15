Воронежцы обсуждают совместную работу регулировщика и «умного» светофора

В Воронеже продолжают обсуждать работу «умных» японских светофоров. В этот раз предметом обсуждения стала совместная работа регулировщика с «умным» светофором на пересечении пр. Московского и ул. 45 Стрелковой дивизии.

Внимание водителей привлекла работа сотрудника полиции, который регулировал движение, несмотря на то, что светофор работал. Некоторые участники движения предположили, что регулировщик решил помочь «умному» светофору.

Наблюдая за ситуаций на дороге, жители Воронежа пришли к выводу, что регулировщик победил светофор, который не справляется с пробками, поскольку во время работы сотрудника полиции дорожное движение нормализовалось. В результате горожане решили, что регулировщики на каждом сложном перекрестке уменьшат пробки на дорогах Воронежа.

Напомним, ранее в одном из сообществ Воронежа опубликовали фото, где очередной «умный» светофор опасно накренился над дорогой.