Hennessey Venom F5 планируют разогнать до 480 км/час

С тех пор, как Hennessey Performance рассекретил Venom F5, разговоры, связанные с автомобилем, касались максимальной скорости 480 км/час. Серийное производство Venom F5 стартует в конце 2019 года, а пока компания построит один тестовый автомобиль. Новинка появится в начале следующего года и продемонстрирует всю мощность.

Venom F5 будет оснащен 8,5-литровым двигателем V8 с турбонаддувом, мощностью 1600 лошадиных сил. Гиперкар получил обвес из углеродного волокна и регулируемую подвеску. Хеннесси отметил, что двигатель может получить две дополнительных турбины, чтобы помочь достичь цели и разогнаться до 480 км/час.

Во время интервью с Automobile Хеннесси не назвал американского дизайнера, который работал над Venom F5. Глава компании сообщил: «Вы наверняка знаете его. Прямо сейчас у вас есть автомобиль, который он сконструирован. Он работал с другими крупными брендами, но хочет остаться анонимным, он один из лучших дизайнеров в мире».