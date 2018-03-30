Кроссовер Hongqi E-HS3 станет первым электромобилем бренда

Китайский премиальный бренд Hongqi, подконтрольный автогиганту FAW, еще в апреле 2018 года в рамках Пекинского автосалона представил свой первый электрический кроссовер Hongqi E-HS3, который выступил в виде прототипа. Через некоторое время на страницах китайских специализированных порталов появились фотографии серийной версии электрокроссовера, ставшего первым электромобилем марки.

При просмотре попавших в сеть фотографий становится понятно, что серийный вариант исполнения ничем не отличается от представленного концепта. Внешнее оформление повторяет дизайн концепта U-Concept, представленного в 2017 году на Шанхайском мотор-шоу.

В настоящее время появилась информация, что новый полностью электрический кроссовер разработан с использованием абсолютно новой архитектуры. Под капотом новинки разместится электрический двигатель, производительность которого пока держится в секрете. Но интересно, что в пресс-центре автобренда сообщили, что дальность хода машины составит 390 км, а до первой «сотни» авто сможет разогнаться за 6,0 секунд.

Ранее сообщалось, что стали известны цены на премиальный седан Hongqi H5. Новинка обойдется китайцам в 160 000-200 000 юаней, что по текущему курсу достигнет 1 469 000-1 835 000 рублей.