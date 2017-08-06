Рассекречен новый китайский кроссовер GAC Trumpchi GS5

Китайцы готовят кроссовер GAC Trumpchi GS5 нового поколения к дебюту, однако машина была рассекречена до премьеры. Автомобиль «засветился» в базе данных Минпрома КНР.

Фотографии указывают на то, что новый GAC Trumpchi GS5 существенно отличается внешностью от своего предшественника. Новинка получила иную решетку, радиатора, другие осветители. Новшества выполнены в фирменной концепции производителя.

Первый GAC Trumpchi GS5 дебютировал в 2012 году. Автомобиль построили на базе итальянского Alfa Romeo 166. Машина получила сдержанную внешность и напоминала хэтчбек. В 2014 году кроссовер получил обновление, после которого стал выглядеть более внедорожным и получил приставку Super в названии.

Новый Trumpchi GS5 получил габариты 4695х1885х1700 мм при колесной базе размером 2710 мм. На каком шасси построен автомобиль, пока неизвестно. Ожидается, что машина будет оснащаться бензиновой «четверкой» объемом 1,5 л с нагнетателем. Ее производительность составит 152 или 169 л.с.

Актуальный Trumpchi GS5 Super предлагается в КНР с турбированным мотором объемом 1,8 л и тягой 177 л.с. Пару ему составляет РКПП. Также машина оснащается 2-литровой 147-сильной установкой с 5-МКПП или АКПП.

Ценник нового поколения кроссовера не озвучивается. Актуальный Trumpchi GS5 Super продается минимум за 116 800 юаней 1 135 000 рублей.