«Газпром нефть» начала в РФ продажи бензина G-Drive с октановым числом 100

В России начались продажи бензина G-Drive с октановым числом 100. Реализацией этого топлива в стране занимается компания «Газпром нефть». Это уже третья подобного рода организация, продающая бензин АИ-100 в РФ.

В данное время высокооктановый бензин компании «Газпром нефть» предлагается в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Такое горючее предназначено для современных автомобилей, моторам которых рекомендовано топливо с октановым числом не ниже 95.

Новый бензин был протестирован экспертами в лаборатории SGS. Характеристики горючего были изучены специалистами ВНИИ НП. В рамках испытаний высокооктановым топливом заправлялись как гоночные, так и дорожные автомобили.

В компании «Газпром нефть» отметили, что в Восточной Европе бензин АИ-100 продается уже три года. Также производитель проинформировал, что до конца года география топлива G-Drive существенно расширится по России.

Горючее АИ-100 выпускается без октаноповышающих присадок. Это стало возможным на Омском НПЗ после модернизации, после которой на предприятии появилась станция смешения бензинов.