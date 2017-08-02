Представлены пожарный BMW X3 и полицейский MINI

Пожарный BMW X3 и полицейский MINI были представлены в рамках европейской выставки RETTmobil. Данное мероприятие предназначено для показа автомобилей для экстренных служб.

Кроссовер BMW X3 для пожарной охраны позиционируется как штабной автомобиль. Машина получила сирену, проблесковые маячки, системы принятие сигналов GPS и TETRA, а также 12-вольтовые розетки в багажнике. Моторный отсек вседорожника занимает турбированная дизельная установка объемом 2.0 л и мощностью 190 л.с.

Новый хэтчбек MINI примечателен особой ливреей, выполненной в духе машин немецкой полиции. На крыше и в капоте автомобиля установлены проблесковые маячки. Автомобиль сделан на базе «подогретого» John Cooper Works. В подкапотном пространстве транспортного средства находится двухлитровый турбодвигатель производительностью 231 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Агрегат укомплектован АКПП, благодаря которой машина способна разогнаться до «сотни» за 6,1 с.

Для медиков баварцы показали доработанную модель BMW 220d xDrive Grand Tourer. Она оснащена тем же агрегатом, что и пожарный X3. Кроме того, для экстренных служб был представлен мотоцикл повышенной проходимости BMW F 750 GS.