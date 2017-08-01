В Москве засняли Rolls-Royce Ghost, который замаскирован под ЗИЛ

На дорогах Москвы недавно засняли весьма необычный Rolls-Royce Ghost, который подвергся доработке. Самым необычным стало то, что на задней части модели расположился шильдик "ЗИЛ", хотя машина никакого отношения к данной марке не имеет.

Многие эксперты сравнили необычный седан с машинами проекта "Кортеж". Автомобили действительно похожи внешне, однако данный Rolls-Royce Ghost никоим образом не относится к разработкам правительственного проекта. Найти какую-либо информацию не представляется возможным, хотя в базе "Автокод" числится автомобиль, который известен, как "Самодельное транспортное средство ЗИЛ НАМИ", разработанный в 2015 году.

Представленный на фото Rolls-Royce Ghost получил некоторые изменения внешности, среди которых переработанная оптика головного света, модифицированные ходовые огни, оригинальные колесные диски и радиаторная решетка с ЗИЛ-41047.