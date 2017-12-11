Угонщики нашли новый способ кражи автомобиля

Наступает лето, вместе с ним увеличивается количество угонов, поэтому журналисты российского портала "Автовзгляд" составили рейтинг самых распространённых способов кражи автомобиля. Стоит отметить, что с каждым годом появляются новые схемы, наряду с классическими методами.

Самым распространенным способом оказалось банальное отключение сигнализации. Злоумышленники очень часто буквально заставляют водителя отключить защиту, стимулируя сигнализацию срабатывать постоянно. Без включенной защиты, взломать автомобиль куда легче.

Еще одним распространенным методом является воровство ключей, к примеру на парковке торгового центра, либо же около подъезда. Данный способ очень популярен, так как водитель не сразу может заметить отсутствие автомобиля.

Более интересным способом является отвлечение внимания, однако для этого злоумышленники работают вдвоём. Суть заключается в том, чтобы выманить водителя из автомобиля и позднее завладеть им. К примеру, один человек может каким-то образом повредит транспортное средство и вызвать человека на спор, в то время как его подельник угоняет машину. Эксперты отметили, что самым опасным способом является использование граббера, с помощью которого злоумышленники могут имитировать сигнал брелока сигнализации.