Hyundai начал продажи дома на колесах на базе Grand Starex

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai накануне представила новый проект, основанный на базе минивэна Grand Starex. Стоит отметить, что за пределами корейского рынка модель известна как H-1.

Как отмечают представители компании, новинка получила подъемную крышу из брезента, проектор, кожаную обивку сидений, мини-бар, складной столик в салоне, электроплитку и несколько баков для воды, а также отсеки для хранения вещей и продуктов. Кроме того, модель оснащена выносным душем.

Кресла в салоне складываются и образовывают двуспальную кровать, помимо которой есть еще два спальных места под тентом. В качестве функционального оснащения также продаётся солнечная панель, 50-дюймовый телевизор и москитная сеть.

Под капотом Hyundai Grand Starex/H-1 установлен 2,5 литровый двигатель, генерирующий 176 лошадиных сил. Силовой агрегат работает в тандеме с пятиступенчатой автоматической коробкой передач и передает крутящий момент на заднюю ось, полный привод доступен, как опция. Новинка стоит на рынке Кореи 51 млн вон, по текущему курсу 2,95 млн руб.