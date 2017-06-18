В сети рассекречен новый кроссовер Borgward BX3

В Сети обсуждаются «живые» фотографии нового кроссовера Borgward BX3 без камуфляжа. Немецко-китайский паркетник станет самым компактным и доступным автомобилем марки.

Фотографии нового кроссовера Borgward BX3 рассекретила база данных китайского Минпрома. Внешняя составляющая автомобиля выполнена в фирменной концепции его марки. Машина получила габариты 4410х1828х1670 мм при колесной базе размером 2560 мм.

Для китайского рынка новый Borgward BX3 будет оснащаться 4-цилиндровым 1,4-литровым агрегатом с нагнетателем. Мощность установки составит 150 л.с. Она присутствует в силовой линейке модели BX5, и комплектуется 6-МКПП или РКПП. Автомобиль существует как в переднеприводном исполнении, так и в полноприводном.

Ожидается, что в КНР кроссовер Borgward BX3 появится до конца нынешнего года. Стоимость новинки не озвучивается, но очевидно, что она станет самой дешевой машиной бренда. Сейчас самым дешевым автомобилем марки является кроссовер BX5 в базовом исполнении. Он продается за 123 800 юаней (1 206 000 рублей).

История немецкой группы Borgward началась в 1919 году, и просуществовала она до 1961 года. Три года назад этот бренд возродился благодаря китайскому автогиганту Foton.