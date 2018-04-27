В Башкирии разработали свыше 100 деталей для нового лимузина Путина

В создании лимузина проекта «Кортеж», который российские граждане могли увидеть на инаугурации президента, принимал участие завод «Автонормаль», расположенный в Белебее, Республика Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Белебеевский «Автонормаль» поставил для президентского лимузина более 100 наименований деталей, включая запчасти, обеспечивающие безопасность передвижения. Напомним, БелЗАН занимается производством пружин и крепёжных изделий для автомобилей. Продукцию предприятия заказывают не только российские автопроизводители, но и зарубежные.

В настоящее время «Автонормаль» осваивает производство крепёжных и пружинных изделий ракетного и авиационного моторостроения, а также других отраслей оборонно-промышленного комплекса и машиностроения.

Бронированный лимузин «Кортеж», задействованный на инаугурации Владимира Путина, весит 6 500 кг. Под капотом автомобиля установили 4,4-литровый мотор V8 с отдачей 598 лошадиных сил, который специалисты НАМИ разрабатывали совместно с Porshe Engineering. Двигатель сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач КАТЕ R932 от российского производителя.