Ford Mustang Shelby GT500 2020 получит АКПП с двойным сцеплением

Последний Ford Mustang Shelby GT500 пятого поколения получил 662-сильный 5,8-литровый двигатель с наддувом, новинка в свое время вызывала настоящий фурор на рынке. Сейчас появилась информация о некоторых технический характеристиках модели, которая появится в 2020 году.

Следующий Mustang, основанный на производительно GT350, должен быть более управляем, что стало возможно с независимой настройкой задней подвески и новым электронным оснащением.

Теперь выясняется, что следующий GT500, ожидаемый в 2020 году, может получить КПП с двойным сцеплением. Это было бы в новинку для Mustang. Пока нет информации, будет ли это еще 10-скоростная, 8-скоростная или какая другая коробка передач от Ford. Турбированный 5,2-литровый агрегат V8 был бы логичным продолжением линейки, но некоторые эксперты полагают, что это также может быть новый 7,0-литровый V-8, генерирующий от 700 л.с.

Кроме того, ожидается, что новинка обзаведется множеством деталей и элементов из карбона и получит довольно агрессивную переднюю часть, как можно увидеть на тизерном изображении. Новинка предстанет перед публикой уже в следующем году на одном из автосалонов.