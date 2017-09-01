Эксперты рассказали о достоинствах и недостатках Mercedes-Benz CLS

Накануне эксперты рассказали о плюсах и минусах нового Mercedes-Benz CLS, который привлек покупателей своим шикарным дизайном, сродным с машинами E-Class.

Новинку нельзя назвать самой практичной четырехдверкой в мире, и это в основном потому что CLS по сути является купе. Даже если это четырехдверное купе, шикарный экстерьер означает, что покупателю необходимо идти на определенные уступки, так как модель имеет множество недостатков в салоне.

Первый из них касается пассажиров задних сидений. Для человека ростом 179 сантиметров сзади сидеть не совсем удобно, так как голова иногда упирается в потолок. В то же время видимость для пассажиров на заднем сиденье также крайне мала. Поворачивая голову, высокие люди будут видеть лишь стойку, а для того, чтобы посмотреть в окно, необходимо наклониться. Сидение впереди - это, безусловно, лучшие места, так как вы можете наслаждаться высоким качеством сборки автомобиля, множеством новых технологий и прочими функциями.

Что касается двигателя, то CLS 400d чересчур шумный на холостых оборотах. На ходу он очень тихо работает, но когда неподвижен, это совсем другая история. С другой стороны 3.0-литровый шестицилиндровый дизельный двигатель генерирует 340 л.с. и способен разогнать модель до сотни всего за 5,0 секунд.

Что касается динамичности, в то время как новый Mercedes-Benz CLS отнюдь не спортивен, главным образом из-за его размера, управляемость очень хорошая и модель отлично справляется с крутыми поворотами.