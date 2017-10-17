Volkswagen остановил производство седана Jetta на мощностях ГАЗ

Выпуск седана Volkswagen Jetta остановлен в России. Данная модель стоит на конвейере ГАЗа в Нижнем Новгороде. Об этом проинформировали дилеры VW и представители немецкой марки.

Остановка выпуска седана Volkswagen Jetta на мощностях ГАЗа является временной мерой, вызванной сменой поколений автомобиля. Следующая генерация модели приедет в Россию в 2019 году. Изначально в РФ будут продаваться импортные экземпляры, однако позже сборка машины может быть налажена в стране.

В других странах уже выпускается новое поколение Volkswagen Jetta. В России этого до сих пор не происходит, так как по данной модели еще не согласованы вопросы, касающиеся системы ЭРА-ГЛОНАСС. Пока в них нет ясности, производитель не может называть сроки появления машины на российском конвейере.

Модель Volkswagen Jetta выпускается в России с 2013 года. Всего в РФ было собрано порядка 60 000 этих машин. Чтобы не возник дефицит модели в стране, дилеры получили ее в достаточном количестве, чтобы как минимум до конца нынешнего года она нормально продавалась. За первые четыре месяца текущего года седан Volkswagen Jetta разошелся по стране тиражом 1 400 экземпляров.