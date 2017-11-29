Опубликованы цены на новый Hyundai Veloster 2019

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai озвучила цены на новый Hyundai Veloster. Новинка дебютирует на авторынке с минимальной ценой 18 500 долларов.

Модель стоит на 400 долларов дороже, чем ее предшественник. Под капотом автомобиля установлен бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, способный генерировать 147 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена 6-скоростная механическая или автоматическая коробка передач. Хэтчбек с турбодвигателем отдачей 201 лошадиную силу, объемом 1,6 литра, обойдется покупателю в 22 900 долларов. Работает мотор как с механической, так и с автоматической трансмиссией.

В любом исполнении Veloster получит систему, предупреждающую о пересечении полосы движения, функцию предотвращения лобовых столкновений и другие системы помощи водителю. Новинка может быть оснащена инновационной аудиосистемой от Infinity, информационно-развлекательной системой, светодиодной головной оптикой и круиз-контролем. По недостоверной информации, в продажу также может поступить спортивная версия Veloster N с агрегатом мощностью 275 лошадиных сил.