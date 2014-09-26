Porsche Cayenne S получит производительный дизельный агрегат

Porsche никогда не разрабатывал дизельный двигатель и не собирается начинать сейчас, когда компания переключается на электрические установки. В то время как предыдущие заявления официальных лиц компании предполагали "смерть" дизеля, этот тип двигателя будет оставаться некоторое время. Новый Cayenne S вполне вероятно получит именно такой силовой агрегат.

Менеджер Porsche Фридманн Хеллер сообщил, что дизельный двигатель все еще имеет смысл в некоторых частях мира. Он упомянул, что компания обслуживает покупателей, которым нужен высокопроизводительный внедорожник для работы в сельской местности. Поэтому разработчики не отрицают необходимость дизельного двигателя. Предварительно, будет использоваться мотор от Cayenne, однако не стоит ожидать появления V8 в модели Cayenne S, поскольку Хеллер сказал, что этого не произойдет. Он исключил возможность дизеля V8, добавив, что клиентам придется работать с V6.

Porsche Cayenne S поступит в продажу в течение этого года. Чтобы получить представление о ценах, разница между Panamera Turbo и Panamera Turbo S E-Hybrid составляет 34 000 долларов. Если с внедорожником будет та же история, это означает, что флагманский Cayenne S будет стоить где-то в районе 158 600 долларов (9 819 941 рублей).