В Уфе выставлены на аукцион конфискованные автомобили

Через месяц в Уфе будут открыты торги на автомобили должников. Тем, кто имеет желание поучаствовать в аукционе, стоит зарегистрироваться до 25 мая текущего года.

Сообщается, что публике будет представлено 57 автомобилей, а 45 из лотов – легковые транспортные средства. На продажу будут выставлены машины, выпущенные не ранее11 лет назад. Как сообщает Федеральная служба судебных приставов, минимальная начальная цена составит 138 500 рублей, а максимальная – 1 499 000 рублей.

Самым дешевым лотом стал ВАЗ-2114 2007 года выпуска. Максимальную цену назначили на Ford Transit, выпущенный в 2011 году. На аукционе конфискованных машин будет представлено немало автомобилей отечественного производства «АвтоВАЗ». Например, будут представлены такие модели как LADA Priora, Granta, Largus и Kalina, выпущенные после 2011 года. Также на торги будет выставлен UAZ Patriot 2014 года выпуска, на который организаторы поставили цену минимум 618 000 рублей. Напомним, ранее Федеральной службе судебных приставов было дано разрешение на конфискацию транспортных средств водителей, которые регулярно не оплачивают штрафы. Теперь подобные аукционы станут нормой, а разницу от продажи отдадут владельцам автомобилей.