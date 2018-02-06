Автомобили KIA подорожали в России на 10 тысяч рублей

Автоэксперты исследовали авторынок России в мае 2018 года и пришли к выводу, что южнокорейская компания KIA подняла цены на авто на 10 тысяч рублей. В частности подорожание коснулось моделей Sportage, Picanto, Soul, а также модельного ряда Cee’d/ProCee’d 2018 года выпуска.

После изменения цен KIA Cee’d в кузове хэтчбэк в России теперь можно приобрести по цене от 834 900 рублей, а ProCee’d от 934 900 рублей. Универсал Cee’d SW с мая компания предлагает за 909 900 рублей

Согласно новому прайс-листу KIA, модель Picanto в России предлагают по цене от 569 900 рублей, а Soul – 916 900 рублей. Соответственно флагманский кроссовер Sportage обойдется россиянам в 1 279 900 рублей. Стоит отметить, что рост цен коснулся только моделей 2018 года.

Ранее южнокорейская компания KIA сообщила, что флагманский кроссовер получит обновление, а в сети опубликовали первые рендерные снимки Sportage.