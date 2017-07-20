Первый электрокроссовер марки Audi E-Tron проходит финальные тесты

Компания Audi вывела на финальные тесты свой первый кроссовер на электротяге, получивший название E-Tron. Шпионские снимки новинки, презентация которой намечена на 30 августа, опубликовал портал Motor1.

Внешний вид автомобиля скопирован у прототипа e-tron quattro, дебютировавшего во Франкфурте ещё в сентябре 2015 года. В длину новый Audi E-Tron достигает 4 880 мм, ширина равна 1 930 мм, а багажный отсек модели вмещает до 615 литров груза. В модельном ряду немецкой марки кроссовер расположится между Q5 и Q7. Электрокару, который получит ценник около 66 000 евро, предстоит стать конкурентом для Jaguar I-Pace и Tesla Model X.

Отмечается, что Audi E-Tron сможет проезжать до 500 км на одном заряде. Техническое оснащение модели пока остаётся загадкой. Концепт оснастили двумя электромоторами на задней оси и ещё одним агрегатом на передней оси. Суммарная отдача полностью электрической установки составляла 435 л. с., однако она может быть увеличена до 503 «лошадей».

Кроссовер способен ускоряться до 100 км/ч с места за 4,6 секунды, а его максимальная скорость равна 210 км/ч. Выпуск нового Audi E-Tron планируется организовать в Брюсселе, там же будут производить все электрические компоненты для данной модели.